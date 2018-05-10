Кемеровский суд запретил видео «Немагии» о «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерово запретил распространять на территории РФ ролик видеоблогеров канала «Немагия» о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Причиной запрета названо, в частности, «недопущение нравственной деформации несовершеннолетних», передает ТАСС.

Суд указал на то, что в ролике, набравшем на YouTube более 3 млн просмотров с момента публикации, указано неверное количество погибших и «транслируются три аудиозаписи о количестве тел, не соответствующие действительности», «что приводит к дестабилизации и возникновению намерений к совершению противоправных действий».

Претензии у прокуратуры, готовившей дело к суду, возникли и к комментариям, размещенным под видеозаписью. Прокурор усмотрел в них «призывы о дестабилизации ситуации в Кемеровской области и высказывания о необходимости совершения противоправных действий в отношении социальной группы "государственные служащие"».

Пока ролик «Немагии» остается в открытом доступе. Выложившие его Алексей Псковитин и Михаил Печерский имеют на YouTube более 1 млн подписчиков.