Компьютерная томография – исследование, которое проводится на специальном оборудовании при помощи воздействия ослабленных рентгеновских лучей для выявления разного рода заболеваний.

Для чего нужна компьютерная томография зубов

В сфере стоматологии компьютерная диагностика – процедура, предшествующая всем процессах лечения зубов. Она позволяет установить точный диагноз, определить состояние зубных каналов, десен, костной ткани, наличие абсцессов и в дальнейшем определить план лечения. В отличие от прицельного или панорамного снимка, которые передают изображение в двух плоскостях, КТ позволяет получить полное трехмерное изображение всех составляющих зубочелюстной системы.

В современной стоматологии компьютерная томография – рациональный и достоверный метод диагностирования проблем челюстно-лицевых заболеваний.

Преимущества КТ

Если сравнить данную процедуру с МРТ зубов, она является в разы эффективней, так как позволяет обнаружить любые аномалии костной ткани.

Компьютерная томография зубов имеет много отличительных преимуществ:

Вред и противопоказания к проведению КТ

оперативность проведения исследования;точное выявление различных заболеваний, включая онкологию;глубокая информативность полученного трехмерного изображения – полученный снимок КТ позволяет назначить точный план лечения пациента;четкость полученного изображения зубов, каналов и периферии;запись результатов на СД-диске обеспечивает высокую сохранность (в случае утраты носителя всегда можно повторно обратиться в клинику и получить результаты без повторного прохождения процедуры);детальное исследование травм челюстей;выявление неправильного развития и роста зубов;нет необходимости в специальной подготовке к исследованию;возможность спланировать имплантацию зубов.

Компьютерная томография основана на применении рентгеновского излучения. Поэтому не рекомендуется проводить данную процедуру слишком часто. может развиться лучевая болезнь. В сфере стоматологии при проведении компьютерной томографии риски сведены к минимуму ввиду того, что рентгеновские лучи воздействуют на небольшой диагностируемый участок челюсти, длительность процедуры не превышает 24 секунды, а доза радиации не выше 50 мЗв. Особенных противопоказаний к проведению КТ зубов не существует, но в некоторых случаях все же лучше отказаться от нее:

Компьютерная томография челюсти в клинике ЗУБИКИ.РУ

беременность (излучение негативно сказывается на развитие плода);лактация (в случае необходимости следует на 24 часа прекратить грудное вскармливание);клаустрофобия;гиперкинез;болевые синдромы;наличие аллергической реакции на йод;почечная или печеночная недостаточность;сахарный диабет.

Компьютерная томография челюсти может быть проведена на высокоточном оборудовании нашей клиники. Мы располагаем современным аппаратом фирмы «Planmeca», которая специализируется на изготовлении профессионального оборудования для стоматологических клиник. Компьютерная томография на данном оборудовании позволит выявить:

скрытый кариес;не прорезавшиеся зубы;новообразования;качество проведенного пломбирования или имплантации;разрушения костной ткани;воспалительные процессы;аномальное развитие и многое другое.

Компьютерная томография зубов в нашей клинике позволит изучить досконально всю челюстно-лицевую зону, чтобы пациенту было оказано наиболее эффективное лечение. Эта процедура весьма безопасна и доступна каждому.

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Источник: http://www.zubiki.ru/stomatologiya/diagnostika/kt/