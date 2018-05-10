Конфликт из-за «Интера»: Под Киевом произошли столкновения неонацистов и полиции (ФОТО)

В Киевской области, возле дома заместителя председателя Оппоблока Сергея Левочкина, который является совладельцем телеканала «Интер», произошли стычки боевиков Нацкорпуса и полиции.

Местные СМИ сообщают о пострадавших.

Также боевики обрисовали дом Левочкина граффити и наклеили на стены постеры с надписью «Интер будет наш».

Правоохранители утверждают, что конфликт спровоцировали нацисты, начав бросать камни, в ответ полиция применила дубинки. Боевики заявили, что полиция не хотела их подпускать к дому, из-за этого и началась потасовка.

Как ранее сообщала «Русская Весна», накануне неонацисты пытались блокировать телеканал, который, по их мнению, «оскорбил украинских героев».