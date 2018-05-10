Кошелева: "Галатасарай" предлагает мне продлить контракт

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева заявила РИА Новости, что турецкий "Галатасарай" предлагает ей продлить контракт на следующий сезон.

Кошелева, выступавшая в завершившемся сезоне за "Галатасарай", в начале апреля перенесла операцию на колене – пластику передней крестообразной связки.

"Руководство клуба "Галатасарай" предлагает мне продлить контракт. Бесконечно уважаю их предложение, поскольку они сразу после травмы предложили остаться в команде на следующий сезон. Уверена, что многие профессиональные спортсмены всех видов спорта поймут, о чем я. А когда случаются травмы, такое отношение, вера и поддержка клуба дорогого стоят", - сказала Кошелева.

"И все же в первую очередь я сама хочу быть полностью уверенной в своей реабилитации. Несмотря на травму, у меня есть другие предложения, над которыми я тоже думаю", - добавила собеседница агентства.

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