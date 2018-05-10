В номере пятницы публикуется материал о том, что 7 мая в Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России. В соответствии со статьёй 82 Конституции Российской Федерации в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда Российской Федерации Владимир Путин принёс присягу народу России.
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«Красная звезда» информирует, что состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России
Добавлено: 10 май 2018 в 22:07, Категория: Общество
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Инаугурация президента России Владимира Путина — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»
Автор: Анастасия Иванова
Добавлено: 10 май 2018 в 22:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru
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«Красная звезда» информирует, что состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России
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