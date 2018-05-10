«Красная звезда» информирует, что состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России

В номере пятницы публикуется материал о том, что 7 мая в Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России. В соответствии со статьёй 82 Конституции Российской Федерации в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда Российской Федерации Владимир Путин принёс присягу народу России.