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» » «Красная звезда» информирует, что состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России

«Красная звезда» информирует, что состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России


Добавлено: 10 май 2018 в 22:07, Категория: Общество
«Красная звезда» информирует, что состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России

В номере пятницы публикуется материал о том, что 7 мая в Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России. В соответствии со статьёй 82 Конституции Российской Федерации в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда Российской Федерации Владимир Путин принёс присягу народу России.


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Добавлено: 10 май 2018 в 22:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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