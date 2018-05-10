Криштиану Роналду станет героем мультфильма о супергероях

Знаменитый уже далеко за пределами спортивного мира футболист Криштиану Роналду превратится в персонажа анимационного сериала, посвященного супергероям. Грядущий мультфильм, как сообщает сетевое издание Deadline, получил название "Striker Force 7".Криштиану Роналду, как отмечается, лично объявил об амбициозном проекте — по словам звезды мадридского "Реала", мультсериал, а также комиксы и мобильные игры, станут итогом его партнерства с компанией Graphic India, которая является одним из ведущих продюсеров супергеройского развлекательного контента. Еще один участник проекта — VMS Communications — компания, которая специализируется на цифровом маркетинге."Я просто обожаю всевозможных супергероев, поэтому тот факт, что я прикоснулся к созданию нового проекта в этой области, делает меня по-настоящему счастливым. Футбол, как все знают, является мощным фактором объединения народов и культур, но я уверен, что супергерои в комиксах и мультфильмах способны делать то же самое", — заявил известный футболист."Криштиану Роналду является примером преданности своему делу для огромного количества людей по всему земному шару, поэтому неудивительно, что именно на его основе мы решили создать нового отважного супергероя", — говорят авторы мультипликационного сериала.