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Криштиану Роналду станет героем мультфильма о супергероях


Добавлено: 10 май 2018 в 15:01, Категория: Шоу-бизнес
Криштиану Роналду станет героем мультфильма о супергероях

Знаменитый уже далеко за пределами спортивного мира футболист Криштиану Роналду превратится в персонажа анимационного сериала, посвященного супергероям. Грядущий мультфильм, как сообщает сетевое издание Deadline, получил название "Striker Force 7".
 
Криштиану Роналду, как отмечается, лично объявил об амбициозном проекте — по словам звезды мадридского "Реала", мультсериал, а также комиксы и мобильные игры, станут итогом его партнерства с компанией Graphic India, которая является одним из ведущих продюсеров супергеройского развлекательного контента. Еще один участник проекта — VMS Communications — компания, которая специализируется на цифровом маркетинге.
 
"Я просто обожаю всевозможных супергероев, поэтому тот факт, что я прикоснулся к созданию нового проекта в этой области, делает меня по-настоящему счастливым. Футбол, как все знают, является мощным фактором объединения народов и культур, но я уверен, что супергерои в комиксах и мультфильмах способны делать то же самое", — заявил известный футболист.
 
"Криштиану Роналду является примером преданности своему делу для огромного количества людей по всему земному шару, поэтому неудивительно, что именно на его основе мы решили создать нового отважного супергероя", — говорят авторы мультипликационного сериала.

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Добавлено: 10 май 2018 в 15:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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