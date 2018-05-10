Лавров не дал главе МИД Германии навязать России вину за Скрипаля

Главы МИД РФ и ФРГ провели двустороннюю встречу, на которой в том числе обсуждалась тема отравления Скрипалей в Солсбери.
Со слов министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, российская сторона не проявила должной готовности участвовать в беспристрастном расследовании.
В том числе мы говорили о деле Скрипаля. Наша позиция такова, что со стороны России мы не увидели соответствующей заинтересованности поучаствовать в конструктивном расследовании этих актов. Мы не договорились здесь ни о чем, - приводит слова немецкого дипломата ТАСС.
В свою очередь Газета.ру цитирует Сергея Лаврова. Он сообщил, что британская сторона, со слов Мааса, подробно информировала Берлин о деле Скрипаля и была в своих доводах «убедительна».
Мы попросили с нами этой информацией поделиться, потому что с нами Лондон не обсуждает инцидент, - заявил Сергей Лавров.