Лавров не дал главе МИД Германии навязать России вину за Скрипаля

Главы МИД РФ и ФРГ провели двустороннюю встречу, на которой в том числе обсуждалась тема отравления Скрипалей в Солсбери.

Со слов министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, российская сторона не проявила должной готовности участвовать в беспристрастном расследовании.

В том числе мы говорили о деле Скрипаля. Наша позиция такова, что со стороны России мы не увидели соответствующей заинтересованности поучаствовать в конструктивном расследовании этих актов. Мы не договорились здесь ни о чем, - приводит слова немецкого дипломата ТАСС.

В свою очередь Газета.ру цитирует Сергея Лаврова. Он сообщил, что британская сторона, со слов Мааса, подробно информировала Берлин о деле Скрипаля и была в своих доводах «убедительна».