Ликсутов ждет исчезновения машин из Москвы к ЧМ-2018

Глава московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов не видит большой проблемы с возможным ухудшением движения в связи с чемпионатом мира по футболу, поскольку в июне-июле количество автомобилей на дорогах и так резко уменьшится.

«Единственный момент, который будет подвержен более глобальным изменениям, — это зона безопасности вокруг спортивных объектов», — сказал заместитель мэра в интервью РБК.

Ограничения подобного рода планируется, к примеру, ввести в Хамовниках вокруг стадиона «Лужники» (там 15 июля состоится финал мундиаля). В общей сложности в Москве — в «Лужниках» и на арене «Спартак» в Тушино — пройдут 12 игр.

По словам Ликсутова, ограничительные меры не будут «глобальными» и начнут действовать только за день до начала ЧМ. «Это когда уже заканчивается основной учебный год, заканчивается у студентов основная учебная программа», — уточнил чиновник.

Он заверил, что не планируется вводить ограничения на работу общественного транспорта, включая маршруты между Москвой и Подмосковьем, а также частичный запрет на въезд автобусов в города-участники чемпионата.