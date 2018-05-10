Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ после отказа обсудить разгон акций 5 мая

Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из президентского Совета по правам человека. В эфире «Эха Москвы» он пояснил, что СПЧ проигнорировал его призыв о срочном созыве для обсуждения разгона акций оппозиции 5 мая.

«Я считаю, что публичные жесткие массовые аресты и избиение граждан неизвестными вооруженными формированиями в центре российской столицы требуют открытого резонансного заседания с привлечением силовиков, пострадавших, в том числе избитых журналистов, и представителей этих так называемых "казаков"», — сказал журналист.

«В целом я не считаю для себя больше возможным оставаться членом совета. Я прошу считать это официальным заявлением», — добавил Шевченко.

5 мая в трех десятках городов России прошли несогласованные акции оппозиционера Алекея Навального «Он нам не царь», направленные против президента Владимира Путина.

Полиция задержала примерно 1600 человек, больше всего — в Москве, Петербурге и Челябинске. Полицейские действовали жестко, в Москве протестующих также избивали мужчины, одетые в казачью форму. Полиция им не мешала.

«Казаки» бьют вышедших на акцию «Он нам не царь» москвичей. Лучшие фотографии московских корреспондентов «Новой» с акции 5 мая. Остальные тут:https://t.co/bR5IZEJGov pic.twitter.com/JVp5toF2SI

— Новая Газета (@novaya_gazeta) 6 мая 2018 г.