Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский поступил в кардиореанимацию в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в московской городской клинической больнице имени Ерамишанцева.

Сегодня днем Малобродскому стало плохо на заседании Басманного суда, где рассматривался вопрос о его мере пресечения.

Его госпитализировали лишь через несколько часов, после того как к зданию суда приехала скорая.

Кардиолог, наблюдавший театрального продюсера, сообщил, что у того мог произойти инфаркт.

Источник «Интерфакса» заявлял, что у Малобродского подтвердилась ишемия миокарда, но «сказать, что это инфаркт, медики не могут».