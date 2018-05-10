Малобродского увезли на скорой с подозрением на инфаркт

Бывшего директора московского театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского увезли на скорой помощи из здания Басманного суда.

Малобродскому, как сообщает «Медуза», стало плохо на заседании, где рассматривалось ходатайство СК о его переводе из СИЗО под домашний арест. Суд в итоге отказался рассматривать это ходатайство.

Кардиолог Ярослав Ашихмин, наблюдающий Малобродского, написал в фейсбуке, что у того на заседании мог произойти инфаркт миокарда либо приступ стенокардии, осложнившейся сердечной недостаточностью.

«В Басманном суде у Алексея Малобродского ннфаркт миокарда / нестабильная стенокардия, осложнившаяся сердечной недостаточностью», — сообщил кардиолог.

«Работники скорой вместо того, чтобы экстренно везти в сосудистый центр, делают невесть что. Прямая угроза жизни», — добавил он.

Адвокаты Малобродского, как сообщает «Дождь», обратились к врио министра здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой помочь оказать медицинскую помощь театральному продюсеру.

«Мы обращаемся ко всем медицинским инстанциям с просьбой оказать соответствующую помощь и положить его не в 20-ю больницу, которая не располагает определенной аппаратурой для того, чтобы провести ему исследование и назначить лечение, а провести ему коронарографию для того, чтобы оставить его в живых», — заявила адвокат Ксения Карпинская.

Малобродский находится под арестом около года. Он единственный из фигурантов дела «Сельмой студии» Кирилла Серебренникова, находящийся в СИЗО.