МЧС решило запретить шашлыки во время ЧМ-2018

Правительственная комиссия по ликвидации ЧС рекомендовала регионам РФ, где этим летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу, ввести особый противопожарный режим. Соответствующий документ уже подписал глава МЧС Владимир Пучков, пишут «Известия».

Список конкретных мер в рамках особого режима будут определять местные власти в зависимости от ситуации, курировать его соблюдение поручено МЧС и Рослесхозу. В целом режим предполагает введение запрета на разведение костров и сжигание травы, в большинстве случаев — также приготовление шашлыков на мангалах, а при ухудшении лесопожарной обстановки на фоне засухи — посещение лесов.

В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области (там пройдет шесть матчей ЧМ-2018, включая один четвертьфинал) пояснили, что приспособления «для приготовления блюд на углях» запрещено использовать и в лесах, и в населенных пунктах, и на прилегающих к ним территориях.

Кроме того, особый противопожарный режим предполагает повышение штрафов за связанные с ним нарушения: до 5 тыс. рублей для физлиц, до 40 тыс. рублей для должностных лиц, до 500 тыс. рублей для юрлиц.