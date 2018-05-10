МЧС составило новые правила проверок ТЦ

МЧС России разработало законопроект, который изменит правила проверок торгово-развлекательных центров и других помещений с массовым пребыванием людей. Также документ вернет Государственному пожарному надзору полномочия по выдаче разрешений на строительство. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор страны по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, сейчас законопроект, а также проект постановления правительства «проходят процедуры согласования с Генеральной прокуратурой РФ, федеральными органами исполнительной власти и общественными организациями».

Документ, как сообщил Еникеев, значительно расширяет полномочия Госпожнадзора. С его принятием, как считают в МЧС, исчезнет препятствие проверкам в виде изменения наименования юридического лица, а также дробления крупного бизнеса на малые предприятия.

Именно из-за «надзорных каникул» для малого бизнеса пожарные не проводили проверки в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», пожар в котором унес жизни 60 человек.

«Предлагается установить осуществление надзорных мероприятий органами государственного пожарного надзора в отношении не организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а объектов защиты», — сообщил Еникеев.

Проверки планируется проводить без предварительного уведомления собственников.

Кроме того планируется сделать проверки ТРЦ более частыми — ежеквартально проводить противопожарные тренировки персонала с участием сотрудников государственной противопожарной службы.

Также предлагается закрепить участие надзорных органов МЧС в проведении экспертизы проектной документации зданий, дать министерству право выдачи разрешения на строительство ТЦ и ввод таких объектов в эксплуатацию.