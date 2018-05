МИД Латвии потребовал защитить посольство в Москве от хулиганов

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что после вчерашнего нападения на здание посольства прибалтийской республики в Москве были арестованы два человека. Никаких других деталей дипломат не раскрыл.

«Латвия решительно осуждает такие провокации и требует от России в полном объеме обеспечить безопасность латвийских дипломатических миссий, как того требует международное право», — написал Ринкевичс в своем Twitter.

Он пообещал потребовать от МИД РФ обеспечения безопасности и иммунитета диппредставительства Латвии. «Россия должна предпринять соответствующие действия, поскольку такие провокации неприемлемы», — подчеркнул прибалтийский чиновник.

Embassy of Latvia in Russia was attacked this evening, two persons have been detained, Latvia strongly condemns such provocations and demands Russia to fully ensure security of Latvia’s diplomatic missions in accordance with international law

Пресс-служба незарегистрированной партии «Другая Россия» сообщила, что на посольство Латвии напали ее активисты, передает «Интерфакс».

При нападении использовались дымовые шашки, сообщил телеканал РЕН. По его данным, их бросали Ольга Шалина и Глеб Буваненко, они же были задержаны и попали под административную статью о мелком хулиганстве.

В «Другой России» пояснили, что атака на здание диппредставительства была акцией протеста против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, которого заключили под стражу по делу экс-депутата Европарламента и председателя Русского союза Латвии Татьяны Жданюк. Следствие считает, что Линдерман был причастен к организации Вселатвийского родительского собрания (митинга в защиту русскоязычных школ).