Минэкономразвития «закрывает» российские компании от санкций

Российское министерство экономического развития обнародовало подготовленный его специалистами законопроект, расширяющий возможности компаний по закрытию своей корпоративной информации, пишут «Ведомости».

Сама такая возможность появилась в декабря после внесения поправок в закон «Об акционерных обществах». В январе правительство разъяснило, что эти поправки распространяются на компании, которые выполняют гособоронзаказ и работают в рамках военно-технического сотрудничество, попадая из-за этого под западные санкции. Возможностью скрыть данные о поставщиках после этого воспользовались около 20% крупнейших заказчиков в РФ.

Новые поправки, разработанные Минэкономразвития, дают правительству право по собственной инициативе определять объем раскрываемой публичными обществами информации и ограничивать свободный доступ к данным ЕГРЮЛ об участниках и директорах этих обществ. В частности, могут быть закрыты сведения о крупных сделках.

Эти поправки были разработаны по поручению правительства от 17 апреля, когда глава кабмина Дмитрий Медведев встречался с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и обещал помочь попавшим под санкции системообразующим предприятиям. В их список входят около 200 компаний, включая «Газпром», «Русал», ОАО «РЖД», «Норникель» и др.