Минфин США расширил санкции против Ирана

Министерство финансов США расширило санкции в отношении Ирана, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Новые ограничительные меры коснулись шести представителей элитных частей иранских Вооруженных сил — Корпуса «Стражей исламской революции» (КСИР) и трех компаний, имеющих отношение к этим частям.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пока в отношении Ирана возобновляется только действие «старых» санкций — тех, которые были введены до 2015 года, когда была заключена ядерная сделка. Новые санкции он анонсировал на следующей неделе, однако они последовали раньше.

Напомним, о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана Трамп сообщил 8 мая. Это решение автоматически предусматривало возвращение санкций, которые Соединенные Штаты вводили в отношении Ирана до 2015 года, однако Белый дом решил ввести еще и новые.

Трамп утверждает, что на протяжении трех лет с момента заключения сделки Тегеран не выполнял свою часть договора и продолжал тайно вести разработку ядерного оружия. По словам президента США, у Вашингтона имеются объективные подтверждения этого, но никаких доказательств американский лидер не предъявил.

Совбез ООН и Евросоюз не поддержали решение США в одностороннем порядке выйти из соглашения и напомнили Трампу, что это действие не денонсирует сделку как таковую.