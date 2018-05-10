Минтруд предлагает выплачивать россиянам социальные пенсии даже при отсутствии регистрации

Минтруд подготовил проект ведомственного приказа, который предусматривает назначение социальной пенсии гражданам России даже при отсутствии у них постоянной регистрации по месту жительства. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как указывается в пояснительной записке, право на социальную пенсию (по инвалидности, по старости, по случаю потери кормильца) имеют постоянно проживающие в России нетрудоспособные граждане. При этом россияне, не имеющие регистрации по месту жительства, не могут подтвердить факт постоянного проживания в стране. Читайте по теме

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«Условие постоянного проживания на территории Российской Федерации <…> является основополагающим и распространяется на все категории граждан, имеющих право на социальную пенсию, независимо от наличия у них гражданства Российской Федерации», — указывают авторы проекта.

Таким образом, отмечают авторы, в настоящее время отсутствуют основания для установления социальной пенсии лицам, не имеющим регистрации по месту жительства на территории России.

Для обеспечения реализации прав на социальную пенсию граждан, не имеющих регистрации по месту проживания, авторы документа предлагают внести изменения в ряд ведомственных приказов.

«Проектом приказа в перечень вносятся изменения, согласно которым постоянное проживание в Российской Федерации гражданина Российской Федерации, не имеющего подтвержденного регистрацией места жительства на территории Российской Федерации, может подтверждаться его личным заявлением», — говорится в документе.

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