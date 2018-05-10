Миранда Керр и Эван Шпигель стали родителями

Эван Шпигель и Миранда Керр

Западная пресса делится радостными известиями: 35-летняя австралийская супермодель Миранда Керр и 27-летний основатель SnapChat Эван Шпигель стали родителями — у супругов родился сын! Малыш появился на свет в одной из больниц Лос-Анджелеса седьмого мая в 23:53 по местному времени. Мальчика назвали Хартом в честь деда Эвана Шпигеля:

Невозможно словами описать, как мы счастливы! Миранда хорошо себя чувствует, а Флинн очень рад, что стал старшим братом. Спасибо всем за поздравления и теплые слова в это особенное для нас время,

— цитирует пару журнал People.

Эван Шпигель и Миранда Керр

Для Шпигеля малыш стал первенцем, а вот Керр уже воспитывает сына от брака с Орландо Блумом, семилетнего Флинна, который, к слову, уже давно ждал того дня, когда он станет старшим братом.

Флинн очень взбудоражен этим событием. Когда мы с Эваном еще только встречались, он постоянно приставал к нам с вопросами, когда у него появится братик или сестренка. И мы ему отвечали, что сначала должны пожениться. И вот наутро после свадьбы он прибегает к нам и спрашивает: "Мамочка, ну что, ребенок уже у тебя в животе?"

— рассказала Миранда в одном из своих интервью.

Миранда Керр с сыном Флинном

Модель и создатель SnapChat, чье состояние оценивается в три миллиарда долларов, начали встречаться в 2015 году. Спустя два года Миранда и Эван устроили тихую камерную свадьбу, на которую позвали всего 50 человек — только родных и близких друзей.

К алтарю Керр пошла в классическом и достаточно закрытом свадебном платье Dior, над которым работала лично Мария Грация Кьюри.

NEWSTES.RU поздравляет Миранду и Эвана с рождением первого общего ребенка!

Первым новость сообщил блогер mila_mi1808.