Мосгорсуд подтвердил приговор Никите Белых

Московский городской суд подтвердил приговор, ранее вынесенный экс-губернатору Кировской области Никите Белых за взятку в 400 тыс. евро, — восемь лет лишения свободы. «На решение апелляции бывший губернатор отреагировал внешне спокойно», — передает РИА Новости.

При этом Мосгорсуд убрал из приговора пункт, запрещавший Белых занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения. На данный момент Белых провел в следственном изоляторе почти два года (его задержали в конце июня 2016 года).

Теперь экс-чиновнику предстоит этапирование из СИЗО «Лефортово», где он находился до сих пор, в колонию — пока неясно, в какую именно. Жена Никиты Белых Екатерина заявила, что для ее супруга, учитывая состояние его здоровья, приговор «подобен смерти».

Сам экс-губернатор обратился в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы. Он пожаловался, что больше месяца не может попасть на прием к стоматологу, передает ТАСС.

«Белых утверждает, что сначала ему отказывали в приеме, ссылаясь на то, что доктор был в отпуске, а затем - в связи с неисправностью зубоврачебного кресла», — пояснил член ОНК. По его словам, присутствовавший при разговоре представитель администрации «Лефортово» не смог прокомментировать жалобу заключенного.

Вторая жалоба, поступившая от Белых, касалась слишком маленькой площади прогулочных двориков: по его замерам, они не превышают 9,3 кв. метра — то есть немногим больше камеры СИЗО, площадь которой составляет 8 «квадратов». «Движение двух мужчин в таком дворике невозможно, и смысл прогулки теряется», — передал слова экс-губернатора правозащитник.

Вопрос о расширении прогулочных двориков в СИЗО «Лефортово» ОНК собирается обсудить с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, поскольку для решения этой проблемы потребуется вносить изменения в нормативные акты.

Напомним, приговор Белых был вынесен 1 февраля 2018 года, причем суд оправдал бывшего губернатора по одному из двух вменявшихся ему эпизодов взяточничества. Экс-чиновник не признает свою вину, утверждая, что стал жертвой оговора.

Мосгорсуд разрешил Белых идти на госслужбу после восьми лет колонии