Моуринью: "Манчестер Юнайтед" не хочет продавать Погба

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что манкунианцы планируют сохранить в команде полузащитника команды Поля Погба.

Ранее СМИ сообщали, что отношения между Моуринью и Погба, которым, по слухам, интересуются "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити", в последнее время ухудшились, и португальский специалист не возражает против продажи Погба уже в ближайшее трансферное окно.

"Я думаю, он будет здесь в следующем сезоне, по моим ощущениям. Я могу заверить, что не хочу его ухода, и что клуб не хочет его продавать. Также могу заверить, что ни он, ни его агент или какой-либо клуб не обращались к нам (по поводу трансфера). В данный момент для меня он остался в клубе", – сказал Моуринью, которого цитирует telegraph.co.uk.

"МЮ" летом 2016 года заплатил итальянскому "Ювентусу" за переход Погба 105 миллионов евро.