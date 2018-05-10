Мы работаем для вас

Мы представляем собой производственное предприятие полного цикла, которое специализируется на изготовлении полиграфии главным образом офсетным способом. С 2008 года мы находимся в Самаре, помогая продвигать и поддерживать ваше дело по средствам печатной рекламы. Мы убеждены, что полиграфия - это в единственном числе важный и действующий инструмент бизнеса. Типография поможет вам в ее изготовлении.

Обширный полиграфический ассортимент, который предлагает типография Самара — это листовки, флаеры, визитки, плакаты, каталоги, буклеты, блокноты, бланки. На собственном оборудовании мы изготавливаем печатную рекламу до формата А2.

Типография «Вектор» реализует все этапы технологического процесса:

- создание дизайн-макета,

- доработка и предпечатная подготовка файлов,

- непосредственно печать,

- резка на готовый формат,

- переплетные работы.

Типовые размеры полиграфической продукции:

А1 — 594?841 мм.

А2 — 420?594 мм.

А3 — 297?420 мм.

А4 — 210?297 мм.

А5 — 148?210 мм.

А6 — 105?148 мм.

Карманный календарь –70?100 мм, визитка – 90?50 мм, дисконтная карта – 86?54 мм, конверт С4 – 229?324 мм, конверт С5 – 229?162 мм, конверт «евро» – 220?110 мм, флаер (1/3 А4) – 210?98 мм, открытка – 200?210 мм в развернутом виде, 210?100 мм в согнутом виде, кубарик (блок для записи) – 90?90 мм.

Типография «Вектор» специализируется на изготовлении листовок и флаеров разного размера, на различной по толщине бумаге. Если вам необходима печать рекламных листовок, флаеров тиражом от 500 до 5000 экземпляров, и вы хотите сэкономить, то закажите их по специальной цене со скидкой.

Профессионализм и опыт наших сотрудников помогают достичь результативности в оказании типографских услуг. Своим клиентам мы предлагаем достоверное партнерство, внимательный подход к каждому заказу.