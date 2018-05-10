На Камчатке в День Победы проведена выставка лучших фоторабот корреспондентов газеты «Тихоокеанская вахта»

9 мая на главной площади города Петропавловска-Камчатского прошла фотовыставка, приуроченная к празднованию Дня Победы.

Фотовыставка подготовлена корреспондентами газеты «Тихоокеанская вахта» войск и сил на Северо-востоке России совместно с Музеем Воинской Славы Петропавловска-Камчатского.

На фотографиях отражены самые яркие и запоминающиеся моменты боевой подготовки летчиков морской авиации, морских пехотинцев, моряков группировки войск и сил, а также подводных сил Тихоокеанского флота. Большинство работ выполнены корреспондентами во время выхода кораблей в море, полетов авиации и в период проведения различных учений на Камчатке.

Это уже третий совместный проект редакции военной газеты и Музея Воинской Славы. Первые две фотовыставки вызвали большой интерес у жителей и гостей Камчатки и сейчас представлены в музее в отдельной экспозиции на постоянной основе. В течение прошлого года сотрудники музея посетили с этой экспозицией самые отдаленные города и поселка полуострова.