На сайте Минобороны России к 100-летию Главного управления кадров открыт новый раздел

На сайте военного ведомства к 100-летию Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации открыт новый раздел. Он рассказывает об истории создания кадрового органа, стоящих перед ним задачах и организационной структуре.

Особый интерес у пользователей портала вызовут представленные мультимедийные фото- и видеоматериалы о деятельности управления.

«В настоящее время проведение эффективной кадровой политики в Вооруженных Силах является важным фактором защиты государственных интересов, обеспечения безопасности России, предотвращения вмешательства внешних сил и недопущения внутренних распрей», – говорится в обращении начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковника Виктора Горемыкина, размещенного в разделе.

24 мая 2018 года в Вооруженных Силах РФ отмечается 100-летие со дня образования Главного управления кадров Министерства обороны.

В 1918 году было сформировано Управление по командному составу Всероссийского Главного штаба, которое стало первым кадровым органом российского военного ведомства. На Управление были возложены задачи по формированию, устройству и обучению бойцов Красной Армии, а также учет и распределение командного состава, подготовка наградных документов.