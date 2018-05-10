На угольной шахте «Распадская» началась эвакуация из-за пожара

На угольной шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар. Идет эвакуация горняков, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его данным, в момент возгорания в шахте находились около 200 человек. Никто из них, по предварительной информации, не пострадал.

По словам собеседника агентства в службах технического надзора области, «из забоя выведено 50 человек, продолжается эвакуация еще сотни горняков».

Собеседник агентства уточнил, что угрозы жизни шахтеров нет.

«Распадская» находится в Междуреченске. Шахта входит в холдинг, принадлежащий Evraz plc.