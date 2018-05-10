На Закарпатье пограничника вывезли в багажнике автомобиля к реке и угрожали ему

В населенном пункте Богдан Закарпатской области неизвестные похитили сотрудника ГПСУ, поместили его в багажник автомобиля и вывезли на берег реки, где под физическим давлением предупредили, чтобы он «не лез туда, куда не нужно». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ГПСУ предполагают, что инцидент связан с профессиональной деятельностью пограничника.

«Не исключено, что этому предшествовали действия охранника границы по эффективному противодействию незаконной деятельности правонарушителей. Именно из-за неоднократных задержаний партий контрабандных товаров, групп незаконных мигрантов и правонарушителей, пытающихся осуществлять противоправную деятельность, зачастую злоумышленники пытаются оказать давление на пограничников», – сказано в сообщении.

Информация об инциденте передана в полицию.

Напомним, в апреле в Одесской области пограничник погиб, попав под поезд.

Фото: УНИАН