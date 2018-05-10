Надаль обыграл Шварцмана и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,2 миллиона евро.

Надаль в четверг нанес поражение аргентинцу Диего Шварцману (13-й номер посева) со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты.

Рафаэль Надаль выиграл 50 сетов подряд на грунте и побил рекорд Джона Макинроя, который в 1984 году выиграл 49 сетов кряду на одном покрытии.

За выход в полуфинал турнира Надаль сразится с австрийцем Домиником Тимом (5).