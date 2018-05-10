«Нафтогаз» рассказал о своих надеждах на иск к России в Гааге

Украинская компания «Нафтогаз» рассчитывает, что в первом квартале 2019 года трибунал при постоянной палате третейского суда в Гааге примет решение по ее иску к России, поданному в связи с утратой крымских активов.

«На следующей неделе мы ожидаем слушания по юрисдикции и по сути. Во время этих слушаний трибунал определит, имеет ли "Нафтогаз" основания для подачи иска по российско-украинскому двухстороннему соглашению о взаимной защите инвестиций и нарушила ли РФ свои обязательства. Определение по юрисдикции и по сути юристы ожидают в первом квартале 2019 года», — сообщила пресс-служба украинской компании.

Дальнейшие ожидания «Нафтогаза» связаны с тем, что если суд в Гааге примет положительное решение по его иску, то на следующем этапе будут оценены понесенные им убытки от потери активов, находившихся в Крыму. Сама украинская компания в исковом заявлении оценила стоимость своих потерь и процентов в 8 млрд долларов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не считает себя стороной по этому делу и не представлена в суде, поэтому не собирается реагировать на какие бы то ни было решения.