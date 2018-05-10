Напавший на журналистку «Эха Москвы» оправдал себя умением убивать

Обвиняемый в нападении на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр гражданин России и Израиля Борис Гриц заверил Пресненский суд Москвы, что не собирался совершать убийство.

«У меня не было умысла в убийстве Шадриной (Фельгенгауэр). Больше 20 лет живу в Израиле, проходил курс вооруженной подготовки. Я знаю, как нужно убивать», — цитирует заявление Грица «Интерфакс».

Обвиняемый пояснил адвокату журналистки, что у него «достаточно длительное время была возможность совершить это действие», но «умысла на убийство не было».

Гриц утверждает, что у него «были причины совершенно другие», и о них он расскажет в своем последнем слове на процессе.

При этом напавший на журналистку сам признал себя «невменяемым», заявил о своей способности «апеллировать к реальности телепатии» и изложил ранее уже звучавшую версию о том, что Фельгенгауэр на протяжении пяти лет подвергала его «телепатическим сексуальным домогательствам».

По словам Грица, журналистка обратила внимание на его блог в интернете. « Я обладаю телепатией, и она со мной связывалась. Это происходило до июля 2017. Никаких романтических отношений раньше не возникало, но после июля Татьяна стала меня сексуально насиловать», — поведал обвиняемый, уточнив, что это «насилие» длилось три месяца.

«Я пытался ее остановить самыми разными способами. Я писал ей на своей странице в фейсбуке, писал коллегам, приемному отцу и руководителю Алексею Венедиктову (главному редактору радиостанции «Эхо Москвы»). Это ничего не дало. Пытался найти адрес, не нашел. Почувствовал, что должен это прекратить. Это подоплека всего дела», — пояснил Гриц.

Он утверждает, что «хотел с ней встретиться и показать, что зло порождает зло», поэтому намеревался «не убивать, а просто ранить». «В связи с этим, мое дело — не умысел на убийство, а умышленное причинение особо тяжких», — подытожил обвиняемый, выразив сожаление по поводу случившегося.

Государственное обвинение настаивает на том, чтобы Гриц был отправлен на принудительное психиатрическое лечение.