Неизвестные взломали сайт Россотрудничества с призывом к Роскомнадзору

Неизвестные пользователи взломали одну из страниц Россотрудничества, расположенную по адресу Prev.rs.gov.ru. Внимание на это обратил телеграм-канал «Код Дурова».

Хакеры разместили на странице воззвание к Роскомнадзору с предложением заблокировать IP 127.0.01, то есть самого себя.

Сайт Роскомнадзра Rkn.gov.ru атака не затронула. Также она не отразилась на заглавной странице Россотрудничества.

С 16 апреля РКН по решению суда путается блокировать доступ к Telegram. Из-за попыток блокировки миллионов IP-адресов пострадали сайты, не связанные с мессенджером. Сам он работает у большинства российских пользователей.