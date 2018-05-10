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Неизвестные взломали сайт Россотрудничества с призывом к Роскомнадзору


Добавлено: 10 май 2018 в 11:48, Категория: Новости на сегодня
Неизвестные взломали сайт Россотрудничества с призывом к Роскомнадзору

Неизвестные пользователи взломали одну из страниц Россотрудничества, расположенную по адресу Prev.rs.gov.ru. Внимание на это обратил телеграм-канал «Код Дурова».

Хакеры разместили на странице воззвание к Роскомнадзору с предложением заблокировать IP 127.0.01, то есть самого себя.

Сайт Роскомнадзра Rkn.gov.ru атака не затронула. Также она не отразилась на заглавной странице Россотрудничества.

С 16 апреля РКН по решению суда путается блокировать доступ к Telegram. Из-за попыток блокировки миллионов IP-адресов пострадали сайты, не связанные с мессенджером. Сам он работает у большинства российских пользователей.


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Добавлено: 10 май 2018 в 11:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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