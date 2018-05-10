Новосибирский студент ранил однокурсника и покончил с собой

Первокурсник Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина сегодня, 10 мая, принес в рюкзаке на занятия гладкоствольное ружье, собрал его в коридоре, вошел в класс и выстрелил в однокурсника, ранив его в руку.

Сам 17-летний стрелявший покончил с собой, сообщает Барабинский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Новосибирской области. Он возбудил по факту стрельбы в местном колледже уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

В сообщении пресс-службы отдела говорится, что потерпевший сокурсник находится в медицинском учреждении с огнестрельным ранением руки под наблюдением врачей, а на место происшествия выехал руководитель следственного управления Андрей Лелеко.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз: в том числе медицинские, медико-криминалистическая, баллистическая и другие. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба Барабинского межрайонного следственного отдела новосибирского областного СУ СКР.

Местное издание «Горсайт» со ссылкой на своих подписчиков в соцсетях сообщает, что находившиеся в классе во время стрельбы студенты выпрыгнули в окно, два человека получили травмы.

В городском сообществе в социальной сети «ВКонтакте» учащиеся колледжа, обсуждая случившееся, высказали предположение о том, что причиной инцидента стали издевательства над первокурсником.

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль центрального аппарата комитета. «Необходимо дать принципиальную оценку произошедшему, установить все обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления», – отметил он.