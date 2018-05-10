Около 600 военнослужащих ЮВО впервые исполнили военные песни во время Парада победы в Волгограде

На площади Павших борцов в Волгограде, состоялся парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые после прохождения парадных расчетов и механизированной колонны, около 600 военнослужащих Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) шагая на месте, исполнили военные песни «Мы армия народа», «День победы» и «Победа», под музыкальное сопровождение военного оркестра.

По главной площади города в составе механизированных колон прошли реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», Камазы 5350 с личным составом и 120-мм минометами, а так же исторические автомобили «Виллис», Газ, мотоцикл времен ВОВ М-72. Возглавил колонну, легендарный танк Т-34. Всего же в параде было задействовано более 30 единиц техники.

Так же, в парадном строю прошли знаменные группы с Государственным флагом Российской Федерации, копий Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации, прошла рота почетного караула в форме одежды трех видов Вооруженных Сил.

Всего около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, МЧС, войска Национальной гвардии, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, а также воспитанники военно-патриотических клубов регионального отделения ДОССАФ России приняли участие параде Победы.

Так же, 50 военнослужащих сводного оркестра из Волгоградского и Калачевского гарнизонов, исполнили парадный монтаж из 10 маршей, сыгранных без перерыва, а также 6 встречных маршей на объезд и приветствие командующего парадом. Специально ко Дню Победы, оркестр исполнил еще несколько маршей времен Великой Отечественной войны.