Онлайн сервис «Credit Plus» - деньги за пять минут это реально!

Услуга «Займ за пару минут» набирает популярность с каждый днем. В основном, ей пользуются люди, которые оказались в сложной финансовой ситуации. Такая услуга предоставляется многими компаниями, частными кредиторами и интернет-сервисами. Одним из таких он-лайн сервисов является сервис «Credit Plus». По отзывам заемщиков, он популярен на просторах Рунета, ценится за простоту интерфейса и быструю выдачу займа.

Ответственное кредитование

Каждый человек, желающий получить экспресс-займ, стоит перед выбором микрофинансовой организации и задается вопросом, насколько эта деятельность законна. Он-лайн сервис «Credit Plus» принадлежит крупной микрофинансовой компании «ЭкоФинанс», которая в 2017 году получила статус МФО. Она была внесена в реестр микрофинансовых организаций Центрального банка РФ и любой желающий может проверить эту информацию.

Кроме того, Центробанк совместно с компанией «Яндекс» дополнительно промаркировал зеленым цветом МФО из реестра. Достаточно ввести название организации в поисковом сервисе и убедиться, что напротив сайта стоит «зеленая метка».

Компания «Эконфинанс» работает в соответствии с законами РФ и имеет все документы для осуществления данной деятельности. Необходимые свидетельства и лицензии можно найти на официальном сайте сервиса creditplus.ru.

Как получить экспресс-займ

Для новых клиентов он-лайн сервис «Credit Plus» предоставляет два способа получения займа: заполнение заявки на сайте или звонок оператору на горячую линию. Для обоих случаев будут необходимы контактные и паспортные данные.

Заполнение анкеты и подтверждение информации занимает не более 10 минут. Как отмечают клиенты «Credit Plus», положительный ответ по заявке приходит практически моментально, а деньги перечисляют сразу же на банковскую карту или счет. Так же возможно получение займа через систему

От существующих клиентов заявки принимают по смс. Заемщик отправляет сообщение со словами «СМС Кредит» и сразу же получает необходимую сумму любым из трех способов.

Cashback за займ

Брать займы в «Credit Plus» не только быстро и доступно, но еще и выгодно. Он-лайн сервис знаменит своей бонусной системой. Каждый заемщик может получить cashback до 10% от суммы займа. Но чтобы его получить, надо выполнить только одно условие – вовремя вернуть денежные средства, взятые в долг. Как отмечает руководство компании, даже пролонгаций займа не лишает клиента возможности получить заветный cashback.

Отзывы клиентов «Credit Plus» свидетельствуют о начислении бонусов на счет, причем не вымышленной валютой, а реальными рублями, которые можно потратить как на покупку, так и на погашение займа.

В заключение стоит подчеркнуть, что компания «Credit Plus» стремиться помочь каждому обратившемуся клиенту. Процент одобрения заявок очень высокий, о чем так же можно прочитать в отзывах заемщиков «Credit Plus» на просторах интернета. Более полная информация о сервисе и условия получения займа представлены на официальном сайте creditplus.ru .