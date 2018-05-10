Оперативные группы Минобороны РФ и военных округов круглосуточно проводят мониторинг паводковой ситуации

Оперативные группы Минобороны России и военных округов круглосуточно в режиме реального времени проводят мониторинг паводковой ситуации, совместно с органами МЧС России осуществляют контроль и наблюдение за гидрометеорологической обстановкой в районах дислокации соединений и воинских частей.

Интенсивное таяние снега и сток талых вод в русла рек привели к подъему уровня воды и подтоплению жилых домов, приусадебных участков, низководных мостов и участков дорог.

Для выполнения задач по снижению негативного воздействия половодья и паводков, оказанию помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в военных округах и объединенном стратегическом командовании Северного флота находится в готовности свыше 7 тыс. человек и более 1,6 тыс. единиц различной техники. Сформированные группы полностью укомплектованы специальной военной техникой и оборудованием, а также инженерными боеприпасами для проведения взрывных работ.

Для ведения воздушной разведки и выполнения бомбометания в районах ледовых заторов назначены и содержатся в готовности к выполнению задач 17 самолетов и 11 вертолетов военно-транспортной и армейской авиации.

На повседневную деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации сложившаяся паводковая обстановки влияния не оказывает.

Справочно:

Во Владимирской области военнослужащие инженерной бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Муроме, с 28 апреля помогают жителям, оказавшимся в подтопленных населенных пунктах.

С просьбой об оказании помощи и выделении военнослужащих и специальной техники к командованию ЗВО обратился глава администрации Муромского района Владимирской области, где после прошедших ливней были размыты дороги, подтоплены дома и участки в населенных пунктах Польцо и Алешунино.

В настоящее время сводный отряд с помощью двух плавающих транспортеров ПТС-2 перевез более 170 человек и несколько автомобилей из подтопленных сел.