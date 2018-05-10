«Оппоблок» прокомментировал акцию «Нацкорпуса» возле дома Левочкина

Нападения на жилища политиков и офисы телеканалов являются неприемлемыми в демократическом государстве. Об этом сказано в заявлении «Оппозиционного блока».

Партия расценила блокирование офиса «Интера», действия «Нацкорпуса» возле дома нардепа Сергея Левочкина и угрозы физической расправы как «кампанию давления на оппозицию перед грядущими выборами».

«Мы требуем от правоохранительных органов пресечь противоправную деятельность экстремистских организаций в Украине, дать правовую оценку и наказать непосредственных исполнителей и организаторов преступных действий», – пишут в «Оппоблоке».

К правозащитникам и представителям демократических стран «Оппоблок» обратился с призывом дать оценку «произволу национал-радикалов и поддержать позицию нашей партии по защите украинской демократии, прав и свобод человека».

Ранее сообщалось, что в столкновениях возле дома Левочкина пострадал один полицейский и один журналист.

Фото: Политрада