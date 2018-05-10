Организатора «Бессмертного полка» в Киеве избили неонацисты и полиция

Бережная отметила, что дала полицейским объяснение по поводу футболки.

«Я полицейским начала объяснять, что мы организаторы. Говорила, позвоните Крищенко (глава Нацполиции Киева — ред.), я же сотрудничала с Нацполицией. Я ходила в этой футболке. У меня в сумке были распечатки с сайтами, где эту футболку можно купить. На ней нет георгиевской ленточки, это украшение выбрала фирма ZARA. Несмотря на то, что я дала такое подробное объяснение на меня стали нападать праворадикалы. Мне сказали, что это С14», — уточнила она.

По словам Бережной, после этого боевики и полицейские начали ее избивать.

«Вместе с полицией они начали меня избивать, скручивать руки. Повалили меня на пол — я ударилась головой об асфальт. Потащили меня к машине. Мне стало плохо и я попросила вызвать скорую помощь. Вместо этого они меня за руки за ноги затолкали в машину. Не хотели вызывать скорую помощь в райотделе милиции, пока не приехали ООН, ОБСЕ и адвокат, которого пригласили.

Она (адвокат — ред.) добилась, чтобы ее и врачей скорой пропустили ко мне», — подчеркнула Бережная. По словам женщины, в райотделе ей говорили «подпишите протокол и мы Вас отсюда вышвырнем».

Также Бережная рассказала, что у нее диагностировали сотрясение головного мозга, трещины в ребрах и многочисленные ушибы и ссадины.