От любви до ненависти: Виктория Дайнеко помирилась с бывшим мужем

Певица Виктория Дайнеко и музыкант Дмитрий Клейман поженились в 2015 году. Однако брак был недолгим. После рождения дочери супруги объявили о разводе. Это событие огорчило поклонников звездной пары.

Спустя несколько лет после официального расставания в одном из глянцевых изданий Дмитрий Клейман рассказал о совместной жизни с певицей. По словам молодого человека, он был вынужден совмещать творческую работу в студии звукозаписи и занятия с учениками с делами по дому: мытьем полом, готовкой, уходом за ребенком. Певица отреагировала на статью, рассказав, что эта исповедь ее обидела.

Однако, как кажется поклонникам, отношения пары начали налаживаться. На днях в микроблоге певицы появилось временное видео, на котором похожий на экс-супруга Виктории Дайнеко мужчина гуляет с ребенком, сидящим в коляске.

Фото фрагмента видеозаписи из Инстаграм Виктории Дайнеко



Не комментирует это видео и Дмитрий Клейман. Его Инстаграм пестрит фото и видео с выступлений. Однако о совместной прогулке с дочерью нет ни слова.

А как вы думаете, могут ли Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман вновь быть счастливы, вместе воспитывая маленькую дочь?

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