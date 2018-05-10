Отец Меган Маркл "гуглит" принца Гарри и ищет в сети подробности грядущей свадьбы дочери

Несмотря на то что у Меган Маркл с ее отцом Томасом довольно сложные отношения, на свадьбу она его все же пригласила. Более того, как пишут западные СМИ, именно он в итоге поведет дочь к алтарю (ранее источники писали, что ответственной за это будет мать Меган Дория Рагланд), а затем и произнесет традиционную речь отца невесты. Однако, хотя дочь и доверила отцу такое важное дело, новости о предстоящем событии Томас Маркл предпочитает узнавать из сети, а не от Меган. На днях папарацци засняли его в интернет-кафе в мексиканском городе Росарито, где он ведет довольно тихую и уединенную жизнь (NEWSTES.RU, увы, эти кадры недоступны).

Томас Маркл с Меган

На экране монитора, за которым сидел Томас, была отчетливо видна фотография из помолвочной фотосессии Меган и принца Гарри. По словам очевидцев, отец Меган в течение 20 минут читал статью об истории отношений своей дочери с представителем королевской британской семьи. Видимо, Томас Маркл хочет узнать как можно больше о своем зяте еще до личного знакомства с ним (ведь впервые они увидятся непосредственно на торжестве).

А другой источник рассказал, что на днях видел отца Меган у местного портного — судя по всему, праздничный костюм Томас Маркл шьет на заказ.

Меган Маркл с мамой

Как сообщили западные СМИ, родители Меган, которые развелись, когда ей было шесть лет, приедут в Виндзор на следующей неделе и перед свадьбой познакомятся со всеми представителями королевской семьи, включая королеву Елизавету II и принца Филиппа.

И отец, и мать Меган сыграют важные роли на ее свадьбе. И она очень рада, что в этот важный и счастливый для нее день ее родители будут рядом. Они с принцем Гарри с нетерпением ждут их приезда,

— сказал представитель Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл и принц Гарри