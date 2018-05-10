Парад Победы. Топ-10 интересных фактов

1. ОДИН ИЗ САМЫХ МОЩНЫХ

Парад Победы-2018 стал одним из самых крупных военных парадов в новейшей истории России. В нем приняло участие более 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

2. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ДОНЕЦКА, СИРИИ, А ТАК ЖЕ … СТАЛИНГРАДА И ЛЕНИНГРАДА

Главные телеканалы страны в трансляции с Парада Победы вновь использовали необычные «фишки» и ракурсы. Камеры были установлены на Спасской башне, кабинах самолетов, пролетавших над Москвой и даже вмонтированы в брусчатку Красной площади. А «Россия 24» показала еще и парад из Донецкой народной республики и с российской военной базы Хмеймим в Сирии. Многие были удивлены, что в трансляции парада из Волгограда этот город был назван Сталинградом! Оказалось - это не ошибка. 9 Мая - один из 6 дней в году, когда Волгоград официально меняет свое название на Сталинград. А вот почему Петербург был обозначен в трансляции с парада из этого города Ленинградом - загадка. Возможно, из уважения к ветеранам и блокадникам, для которых этот город в связи с Великой Отечественной навсегда останется именно Ленинградом.

3. ШОЙГУ ОПЯТЬ ПЕРЕКРЕСТИЛСЯ

Министр обороны Сергей Шойгу продолжил добрую традицию: проезжая перед Парадом под Спасской башней, он снял фуражку и перекрестился. Это неслучайно, ведь на Спасской башне находятся не только знаменитые куранты, но и надвратная икона Спаса Смоленского, которую православные вновь обрели в 2010 году.

4. ПОКА НА «ЗИЛАХ», А НЕ «КОРТЕЖЕ»

По всей видимости, новый отечественный лимузин проекта «Кортеж», на котором 7 мая президент опробовал во время инаугурации, пока еще дошел до автопарка Минобороны. Поэтому командующий парадом генерал-полковник Олег Салюков и министр обороны Сергей Шойгу выехали на Красную площадь на прежних, проверенных временем, советских кабриолетах «ЗиЛ».

5. СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, А НЕ ЧИНОВНИКОВ

Путин занял место на трибуне Парада не среди чиновников или иностранных гостей - президента Сербии Вучича и премьера Израиля Нетаньяху, а между ветеранов. По правую руку от него сидел бывший секретарь ЦК КПСС Владимир Долгих. В 1941 году после окончания школы Владимир Иванович ушел добровольцем на фронт, участвовал в боях за оборону Москвы, воевал на Брянском фронте. Сейчас ему 93 года, но он до сих пор работает - членом Совета Федерации.

6. ЖЕНСКИЙ РАСЧЕТ БЛЕСНУЛ КОЛЕНКАМИ

Настоящим украшением Парада стали женщины-военнослужащие. Возглавляемый полковником Олесей Букой «женский батальон» сразил зрителей очаровательными улыбками, белыми юбками, точеными коленками и четкой офицерской выправкой, затмив даже грозную технику. Женщины, марширующие по Красной Площади — еще одна сравнительно новая традиция Парада.

7. ВУЧИЧ В ВОСТОРГЕ ОТ НАШИХ САМОЛЕТОВ

Во время пролета боевой авиации над Красной площадью Путин что-то оживленно объяснял президенту Сербии Александру Вучичу. Причем без переводчика. Вучич хорошо знает русский язык. А когда пролетели самолеты с подвешенными к «брюху» новыми российскими гиперзвуковыми супер-ракетами «Кинжал», Вучич, кажется, даже привстал в восторге. В конце прошло года Россия уже передала Сербии несколько боевых самолетов МиГ-29, обсуждалась и передача двух транспортных Ан-26. Кто знает — может Вучич намекал на новые поставки грозной авиатехники?

8. ПРЕМЬЕР ИЗРАИЛЯ НАДЕЛ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТУ

Не остался незамеченным и тот факт, что премьер Израила Биньямин Нетаньяху на Парад Победы в Москве нацепил на лацкан костюма Георгиевскую ленточку. Политики где-нибудь на Украине или в Прибалтике, увидев эти кадры, наверняка потеряли дар речи - они-то у себя все пытаются георгиевские ленты запретить. А надо бы наоборот - брать с Нетаьяху пример. В Израиле тоже живет немало ветеранов Великой отечественно - наших бывших соотечественников. И в прошлом году парламент этой страны (кнессет) официально утвердил закон «Празднование Дня Победы над нацистской Германией», который отмечается 9 мая.

9. ПУТИН ПОДНЯЛ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ, КОТОРЫЙ УРОНИЛА ЖЕНЩИНА...

По окончанию Парада, Путин вновь обходил ряды гостей, когда одна из женщин-ветеранов уронила пригласительный. Президент заметил это, наклонился и поднял буклет, и отдал женщине. Это и есть то самое уважение к ветеранам, о котором говорил Путин, открывая Парад.

10. ...И ВЗЯЛ СТАРОГО ГЕНЕРАЛА С СОБОЙ

Вскоре после этого произошел еще один трогательный момент. Когда президент вместе с иностранным гостями - главами Сербии и Израиля направился с Красной площади в Александровский сад, чтоб возложить цветы к Вечному огню, к нему с трибуны пытался подойти ветеран в погонах генерал-майора. Однако охрана оттеснила его, не дав пройти к президенту. Путин заметил это, тут же развернулся, раздвинул охрану, подошел к ветерану, приобнял и взял с собой - к Вечному огню. Весь путь до Александровского сада Путин шел, беседуя с ветераном, а не с Нетаньяху и Вучичем.

КСТАТИ

ГОРБАЧЕВ ЗАПАКАЛ НА ПАРАДЕ

Среди гостей Парад на трибуне был замечен и экс-президент СССР Михаил Горбачев. Причем, в какой-то момент он просто … заплакал, утирая слезы платком. Возможно, он вспомнил отца - участника войны, на которого приходила «похоронка», но он остался жив. Возможно, пять месяцев, которые провела в оккупации фашистами семья Горбачевых. А, может, экс-президент СССР, наблюдая Парад, жалел о великой стране, которая победила Гитлера, но которую Горбачев не смог уберечь от распада…

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