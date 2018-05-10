Печать на бумаге – доступность и эффективность

Современный способ продвижения рекламы – это применение широкоформатной печати, которая может размещаться на постерах, баннерах, в виде наклеек, плакатов, мобильных стендов, световых конструкций, афиш. Для этой цели используется разнообразный материал: бумага, холст, винил, пластик, самоклеящаяся пленка ПВХ, фотообои. В зависимости от сферы применения, широкоформатная печать бывает интерьерной и наружной.

Одной из наиболее востребованных полиграфических услуг в рекламном бизнесе считается изготовление печати на бумаге. Подробно ознакомиться можно здесь: http://printmsk.pro/product/pechat-na-bumage

При помощи интерьерной печати создается оригинальный дизайн в помещениях различного назначения.

Интерьерная печать широко применяется в оформлении внутри таких помещений:

офисы;

квартиры;

магазинные витрины;

торговые помещения;

площадки;

выставочные центры

Эффективность этого способа состоит в том, что конструкция с носителем используется для привлечения внимания большой аудитории к проводимым распродажам, акциям, но только на небольшой срок эксплуатации.

Печать постеров – четкость в передаче цвета

Для создания временной, краткосрочной рекламы хорошо зарекомендовала себя печать постеров, плакатов, которая отличается своей спецификой. Здесь потребитель останавливает свой взгляд на мелких деталях, а также на передаче цветовой гаммы, четкости изображения с близкого расстояния.

Интерьерная печать на бумаге, при невысоких затратах, доступна даже для малого бизнеса. Все знают, что целлюлоза подвергается воздействию окружающей среды. В этом случае, материал проходит дополнительную ламинацию, которая сможет защитить от деформирования при повышенной влажности и перепада температур. Качественное изображение достигается благодаря натуральным краскам и чернилам, которые прошли экологический контроль, не имеют запаха, быстро сохнут. Печать на бумаге производится на современном высокотехнологичном оборудовании.

Можно заказать печать в типографии, где стоимость будет зависеть от размера полотна и сложности работы. При оформлении заказа специалисты предоставят полноценную консультацию по выбору дизайна, удобного места расположения и правильного материала. Высокое качество печати, внимание к деталям, демократичные цены, большой опыт, оперативность, дают возможность выполнить поставленные задачи в короткие сроки.