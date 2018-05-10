Перед зданием Интера бросили коктейль Молотова

У здания Национальных информационных систем (телеканал «Интер»), которое с утра было заблокировано националистами, к вечеру собрались около 30 человек. Об этом передают Вести.

Протестующие, заявившие о своей принадлежности к организации «Вільні люди», обрисовали баллончиками фасады. Также они кричали «Інтер на цвинтар».

Около девяти вечера собравшиеся бросили на ступеньки перед зданием кулек с красной краской и подожгли несколько фаеров. Кроме того, в ход пошел коктейль Молотова, который также бросили на ступеньки.

Огонь принялись тушить полицейские, протестующие начали расходиться.

Напомним, представители движения «Национальный корпус» заблокировали здание телеканала «Интер».

Фото: Вести