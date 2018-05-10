Покупаем квартиру с умом

Любой человек, независимо от его возраста и финансового положения мечтает иметь свою квартиру. Причины тому могут быть самые разные, начиная желанием съехать от родителей и заканчивая неудобствами съемной квартиры. Так или иначе, покупка собственного жилья – серьезный шаг. Начинается все со сбора денег. Если деньги нашлись, то уже можно думать о квартире. Просто так нельзя прийти и купить. Есть определенные нюансы и мелочи, которые просто необходимо знать и понимать, чтобы не попасть впросак. Во-первых, чтобы не попасть в лапы мошенников, необходимо знать особые правила, знать, на чем сосредоточиться и какие критерии рассматривать. Начать нужно с выбора параметров жилья.

Площадь. Размеры квартиры зависят от количества членов семьи или других сожителей. Нужно оптимально подходить к этому критерию, так как жить в тесноте не очень приятно.

Место расположения. Дислокация является так же важным критерием для покупки квартиры в новостройке, так как нужно выбрать место, находящееся недалеко от работы, учебы или других мест, где приходится бывать часто. Будет разумно подумать о рынках и супермаркетах, находящихся вблизи.

Инфраструктура. Если нет своего автомобиля, то нужно ориентироваться на проезжающие мимо автобусы и метро. Такси слишком накладно, чтобы ездить из дальних уголков.

Цена. Стоимость должна соответствовать всем вышеописанным критериям. Однокомнатная квартира на окраине города не может быть дороже двухкомнатной в центре города, это ясно. Однако если цена будет в разы ниже реальной, то нужно задуматься, есть ли в этом какой-то подвох.

Если с определением предполагаемого жилья проблем не возникло, то следующий шаг будет немного труднее. Тут необходимо определиться с тем, на какие средства будет осуществлена покупка.

Наличность. Если есть свои деньги, то дело в шляпе.

Кредит или ипотека. Тут необходимо знать все тонкости. Что это за банк, на каких условиях будет выдан заем, кто будет поручителем, под какую недвижимость оформляется кредит, с каких средств предстоит выплата и многое другое.

Рассрочка. Такой вариант тоже возможен, но и как в варианте с ипотекой, тут есть свои нюансы и требования.

И последним, но не по значению будет сам поиск жилья. Его можно осуществить двумя способами:

Нанять риэлтора. Очень удобно, когда такой работой занят профессиональный человек. Он, непременно, знает, куда пойти можно, а куда нет, с кем можно иметь дело, а кого лучше обходить стороной. Самое важное – он занимается сбором всей документации, на которую уходит так много времени.

Искать самостоятельно. Это будет немного дороже, чем нанять профессионала, но куда выгоднее. Это займет больше времени, чем если бы все взял на себя риэлтор, но если человек привык делать все сам, то почему бы нет?

Это все, что касается со стороны покупателя. Следующим нелегким шагом будет составление договора. При этом нужно обратить максимум внимания на все бумаги со второй стороны. Тут опять же важно не попасться мошенникам. Вся документация должна быть проверена и заверена.