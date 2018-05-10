После свадьбы принц Гарри и Меган Маркл переедут в роскошные апартаменты

Принц Гарри и Меган Маркл

Как пишут западные СМИ, практически сразу после свадьбы (а она, напомним, состоится уже в следующую субботу, 19 мая) принц Гарри и Меган Маркл сменят место жительства. Сейчас пара живет в довольно скромном по королевским меркам коттедже на территории Кенсингтонского дворца (там же до своей свадьбы жили принц Уильям и Кейт Миддлтон), но, как только младший внук Елизаветы II и его невеста станут мужем и женой, они переедут в шикарные 21-комнатные апартаменты, в которых раньше жили герцог и герцогиня Глостерские.

По словам инсайдеров, принц Гарри внимательно следил за ходом ремонта в новом доме, потому что, как говорят они, "ему не терпится туда переехать". В начале этого года на территории апартаментов были посажены хвойные деревья, с тем чтобы скрыть дом от глаз общественности, а уж как он был отделан внутри, нам остается только догадываться.

К слову, с соседями будущим супругам повезло — совсем рядом с ними живут принц Уильям и Кейт Миддлтон со своими детьми. Так что вопроса, в чьей компании можно вечером выпить чашечку чая и обсудить прошедший день, у пары точно не возникнет.

Меган Маркл и принц Гарри