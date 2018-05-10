Пожар на «Распадской» вызвало короткое замыкание

Пожар на угольной шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел из-за короткого замыкания. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в службах технического надзора региона.

«Произошло короткое замыкание, сработали датчики предупреждения о пожаре. Эвакуацию удалось начать своевременно», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пожар локализован, шахтеров на этом участке нет, «угрозы жизни остальных горняков в забое также нет, их выводят на поверхность».

В момент возгорания в забое находились 195 человек.