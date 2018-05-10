Правозащитники насчитали 23 погибших в результате удара Израиля по Сирии

Израильские ракетные удары по территории Сирии унесли жизни 23 бойцов — пяти сирийских военных и 18 иностранных ополченцев. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на Сирийский центр мониторинга по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights).

Минувшей ночью Израиль атаковал иранские формирования в Сирии. Согласно заявлению Израиля, атака была ответом на обстрел со стороны иранских формирований Голанских высот.

Как сообщили сегодня в Миноборны РФ, в атаке было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16. Они выпустили по Сирии около 60 ракет класса «воздух — поверхность».

Кроме того со стороны Израиля было выпущено более десяти тактических ракет класса «земля — земля», приводит РИА Новости данные военного ведомства.

При этом вопрос о возможности израильских ударов по сирийской территории накануне обсуждался в Москве, куда прилетал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, сообщает «Интерфакс».

«То, что происходит — обострение, обмен ударами иранцев и израильтян — это все прискорбно. Буквально вчера премьер-министр Израиля находился в Москве и поэтому поводу были контакты», — сообщил дипломат.