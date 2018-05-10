Премьером Малайзии станет 92-летний оппозиционер

В Малайзии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала оппозиционная коалиция во главе с бывшим премьером 92-летним Махатхиром Мохамадом.

Как сообщает BBC News, коалиция «Альянс надежды» завоевала 113 из 222 мест в парламенте, а правившая с 1957 года партия «Национальный фронт» (Barisan Nasional) получила 79 мандатов.

Победа оппозиции дает Мохамаду возможность стать старейшим главой государства в мире.

Мохамад уже был премьером с 1981 по 2003 год. На нынешних выборах он противостоял своему выдвиженцу Наджибу Разаку.