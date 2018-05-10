Президент Ирана усомнился в способности Европы спасти ядерную сделку

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом усомнился в способности Европы спасти соглашение с Тегераном по ядерной программе, сообщает в четверг телеканал Al Jazeera.

По оценке иранского лидера, европейские страны, подписавшие в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий, имеют слишком ограниченные возможности для спасения этого документа.

«У европейцев есть ограниченная возможность спасти договор по ядерной программе», — сказал Роухани.

Глава Исламской Республики также в ходе беседы призвал «весь мир осудить поведение США и сделать так, чтобы они заплатили цену за выход из этого международного договора».

Ранее в четверг канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с Роухани пообещала, что ее страна, а также Великобритания и Франция останутся в соглашении до тех пор, пока Тегеран будет соблюдать обязательства по нему.

Двумя днями ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также призвала Тегеран, несмотря ни на что, сохранить приверженность Совместному всеобъемлющему плану по ядерной программе.

«Эта сделка принадлежит каждому из нас. Оставайтесь верными своим обязательствам, как и мы останемся верными своим. И вместе с остальным международным сообществом мы сохраним ядерную сделку», — сказала она.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из соглашения с Ираном по ядерной программе во вторник, 8 мая. Он также анонсировал восстановление полного объёма санкций, которые действовали в отношении Тегерана до заключения соглашения.

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