Пришло время: Владимир Путин объявил о главном ответе России на действия США

Глава российского государства Владимир Путин заявил о курсе России в связи с многочисленными антироссийскими мерами Соединенных Штатов.

Президент заявил, что пришло время отвязать российский рубль от американского доллара. По словам Владимира Путина, курс на отказ от привязки экономики РФ к доллару, является правильным, на это существует ряд причин.

Глава государства обратил внимание на то, что речь идет о повышении экономического суверенитета страны.

«В предыдущие десятилетия мы в надежде, что будут исполняться заявленные принципы в области мировой торговли, вели себя несколько наивно. Но теперь наблюдаем, что правила ВТО сплошь и рядом нарушаются, ограничения, которые называют санкциями, вводятся по политическим соображениям. Причем вводятся всё новые и новые, с целью обеспечения себе любимым конкурентных преимуществ», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что торги нефтью на бирже осуществляются в долларах. В это время американские партнеры продолжают вводить незаконные ограничения против России, нарушая принципы мировой торговли.

«Во всем мире видят, что монополия доллара является ненадежной и опасной для многих стран», — сказал президент РФ, отметив, что Россия продолжит принимать меры по диверсифицированию своих золотовалютных резервов.