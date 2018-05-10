Проблемы Ирана с Западом обеспечат могущество России на Ближнем Востоке, — Die Welt

Благодаря «текущим проблемам» — решению президента США Дональда Трампа выйти из иранской сделки — Россия становится всё более могущественной на Ближнем Востоке.

В этом уверены обозреватели немецкого телеканала Welt.

Как отмечает корреспондент Кристоф Ваннер, чем затруднительнее отношения Тегерана с Западом, тем сильнее влияние Москвы в ближневосточном регионе, в том числе и на Иран.

«Россия хочет сохранить в силе ядерную сделку с Ираном», — говорит Ваннер, отмечая, что Москва, однако, «оказалась в противоречивой ситуации».

«С одной стороны, сохранить в силе ядерную сделку Россия желает потому, что, в конечном счёте, такому партнёру, как Иран, здесь также не доверяют. В любом случае Россия стремится помешать Ирану стать ядерной державой на Ближнем Востоке.

С другой стороны, благодаря текущим проблемам Россия становится всё более могущественной на Ближнем Востоке: ведь чем затруднительнее отношения Тегерана с Западом, тем сильнее растёт влияние России, в том числе и на Иран», — отмечает немецкий корреспондент.

Москва традиционно поддерживает хорошие деловые отношения с Тегераном, напоминает он.

«Так, например, в 2017 году русские поставили иранцам систему противовоздушной обороны С-300. Русские также построили в Бушере единственную на сегодняшний момент в Иране атомную электростанцию. В эксплуатацию пока запущен один реактор. Предположительно, русские построят ещё два реактора на побережье Персидского залива» — резюмировал Ваннер.