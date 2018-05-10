Прокуратура потребовала от The New Times отчет по финансам за 1,5 года

Еженедельное издание The New Times должно было до 7 мая отчитаться перед Тверской межрайонной прокуратурой о своем финансировании за последние 1,5 года — его источниках, размере и порядке, передает «Интерфакс» со ссылкой на текст прокурорского запроса. Однако этот запрос поступил в редакцию лишь 10 мая.

Проверить The New Times прокуратуру попросил депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Рыжак, сообщило «Эхо Москвы» со ссылкой на текст запроса, датированного 4 мая 2018 года.

Запрос адресован Евгении Альбац — генеральному директору ООО «Новые времена», которое является учредителем издания The New Times.

В нем прокуратура также выражала интерес к расходованию 5,4 млн рублей, полученных «Новыми временами» от некоммерческой организации «Фонд поддержки свободной прессы», и основаниям для перечисления этих денег.

Кроме того, прокуратура потребовала от The New Times предоставить сведения о соблюдении закона о СМИ по «порядку уведомления о получении редакцией денежных средств от иностранных источников», учредительные документы и финансовую отчетность за период с 2017 года по 2018 год.

«Как только мы выпускаем острый материал о Путине, или его семье, или его окружении нам тут же прилетает весточка либо от Роскомнадзора, либо от прокуратуры», — прокомментировала ситуацию телеканалу «Дождь» сама Евгения Альбац. Она имела в виду серию «острых» материалов, которые вышли в The New Times в рамках рубрики «Путин. Эволюция: 2000?2018».

Гендиректор «Новых времен» пояснила, что запрошенные прокуратурой документы — это «тысячи и тысячи страниц», которые The New Times регулярно предъявляет «заинтересованным органам».