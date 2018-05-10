Пушков: Трамп не отменит своего решения по Ирану

Президент США Дональд Трамп не отменит своего решения по Ирану, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

«В Европе надеются убедить Трампа изменить решение по Ирану. Но Трамп своего решения не отменит, а предложит европейцам изменить собственную позицию», — написал сенатор.

В Европе надеются убедить Трампа изменить решение по Ирану. Но Трамп своего решения не отменит, а предложит европейцам изменить собственную позицию.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 мая 2018 г.

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8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки по Ирану. США собираются возобновить санкции против Исламской Республики. Великобритания, Германия и Франция заявили о том, что собираются продолжать выполнять условия сделки.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также сообщила, что США планируют ввести новые санкции против Ирана уже на следующей неделе. По её словам, Вашингтон хочет убедиться в том, что Иран не сможет заполучить ядерное оружие. До того момента США будут оказывать максимальное давление на Тегеран.

Россия выступает за сохранение и неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми отмечал, что США ждёт «болезненный» ответ в случае выхода из ядерной сделки. По его словам, Иран уже разработал разные варианты ответных мер.

В 2015 году США, Иран, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали соглашение «Совместный всеобъемлющий план действий» (СВПД). Оно касалось урегулирования проблемы иранской атомной программы. Выполнение соглашения снимает с Ирана экономические санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

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